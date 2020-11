Foot - Barcelone

Barcelone : Lionel Messi adresse son soutien à Diego Maradona !

Publié le 4 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Hospitalisé en urgence, puis opéré avec succès pour un hématome à la tête, Diego Maradona a fait passer une belle frayeur à tout le monde. Lionel Messi lui a apporté son soutien sur ses réseaux sociaux.

Diego Maradona va mieux. La légende du football argentin a été hospitalisée en urgence ce lundi, seulement quelques jours après son anniversaire, pour un hématome à la tête. L’opération qui s’en est suivie mardi soir a été un succès, et voilà désormais El Pibe de Oro en convalescence dans une clinique d’Olivos. Si le monde du football s’est forcément inquiété de l’état de santé de l’entraîneur de Gimnasia y Escrima, Lionel Messi n’a pas manqué d’apporter son soutien à son ancien sélectionneur.

« Toute la force du monde »