Mercato - Barcelone : Maradona monte au créneau dans le feuilleton Messi !

Publié le 30 octobre 2020 à 19h00 par Th.B.

Légende du football argentin et ayant connu la même situation au Napoli, Diego Maradona s’est livré sur le gros dossier Lionel Messi qui a animé la fin du mois d’août et qui risque d’en faire de même dans les semaines à suivre avec les élections présidentielles au FC Barcelone.

Mardi, Josep Maria Bartomeu et l’ensemble de son comité de direction ont démissionné, laissant la place à de nouvelles idées et dirigeants qui seront élus d’ici la fin du mois de janvier. Victor Font semble être celui qui succédera au désormais ex-président Bartomeu et son plan serait de prolonger le contrat de Lionel Messi pour quelques années encore que le courant expirant en juin, tout en rapatriant des légendes blaugrana au FC Barcelone. Pour Sky Sports, Font a évoqué les noms de Pep Guardiola, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta ou encore Carles Puyol jeudi. La démission de Bartomeu a été l'un des épisodes de l’animé feuilleton Messi qui a débuté au mois d’août avec l’envoi du burofax et les velléités de départ du capitaine du Barça . Étant passé par là à Naples au cours de sa carrière, Diego Maradona s’est penché sur la situation de son compatriote.

« Il n'a pas été traité comme il le méritait »