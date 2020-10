Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola, Xavi… Le Barça a un plan XXL pour Messi !

Publié le 29 octobre 2020 à 14h00 par Th.B. mis à jour le 29 octobre 2020 à 14h04

Candidat à la présidence du FC Barcelone, voire favori à la succession de Josep Maria Bartomeu, Victor Font a dévoilé les grandes lignes de son plan colossal pour prolonger le contrat de Lionel Messi dans lequel Pep Guardiola notamment aurait un rôle à jouer.

Depuis l’annonce de Josep Maria Bartomeu mardi soir au cours de laquelle le désormais ex-président du FC Barcelone dévoilait officiellement qu’il démissionnait avec l’intégralité de son comité de direction, les dés sont jetés pour savoir qui sera son successeur. Selon The Athletic , le grand gagnant se nommerait Victor Font. Que ce soit auprès des socios ou du vestiaire blaugrana, il semble être celui le plus apte à remporter ces élections. Une source proche du groupe barcelonais aurait assuré au média qu’il miserait tout son argent sur sa nomination. Sur les ondes de la Cadena SER, Victor Font a évoqué ces dernières heures l’avenir de Lionel Messi, faisant de cette opération sa grande priorité s’il était amené à véritablement présider le Barça . Et pour parvenir à ses fins avec le capitaine du club, Font compte mener à bien un projet colossal en rapatriant notamment Pep Guardiola, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta ainsi que Carles Puyol, des légendes donc du FC Barcelone.

Pour prolonger Messi, Font prévoit de faire revenir Guardiola et Xavi entre autres !