Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le date du retour de Xavi est connue !

Publié le 29 octobre 2020 à 10h00 par Th.B.

De par son statut et sa popularité auprès du vestiaire et des socios, Xavi Hernandez semble être le successeur idéal de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone avec les élections présidentielles qui se profilent. Néanmoins, son arrivée n’est pas d’actualité d’après un proche.

Légende vivante du FC Barcelone, Xavi Hernandez a absolument tout gagné en tant que joueur du Barça , que ce soit avec les Blaugrana ou en sélection nationale avec La Roja . Depuis son départ en 2015, 17 ans après ses débuts professionnels avec l’équipe première du club culé, Xavi est régulièrement annoncé comme prochain entraîneur du FC Barcelone. Avant la nomination de Quique Setién en janvier dernier, l’ancien milieu de terrain du Barça a semblé tout proche de prendre les rênes de l’effectif blaugrana. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2022 avec Al-Sadd, Xavi Hernandez aurait une volonté forte pour son avenir.

Xavi à Al-Sadd jusqu’à la Coupe du monde au Qatar ?