Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman déjà en danger pour son avenir ?

Publié le 28 octobre 2020 à 13h00 par La rédaction

Récemment nommé à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait déjà être sur le départ suite à la démission de Josep Maria Bartomeu, alors que l'entraineur néerlandais ne ferait pas l'unanimité en interne.

Arrivé en pleine période de crise, Ronald Koeman a pris la tête du FC Barcelone à l'aube d'une saison charnière qui s'annonce particulièrement compliquée, sur le terrain comme en dehors. A la suite de la débâcle en Ligue des Champions, le club culé est entré dans une crise sans précédent, provoquant en l'espace de quelques semaines la volonté de départ de Lionel Messi, puis un référendum et une motion de censure à l'encontre du président Josep Maria Bartomeu, qui a finalement cédé en démissionnant de son poste ce mardi. En plus de problèmes internes, le FC Barcelone a également traversé une crise financière liée au contexte sanitaire mondiale suite à la pandémie de covid-19, faisant ainsi tomber à l'eau les transferts d'Eric Garcia et de Memphis Depay. Toutefois, Ronald Koeman semble pour le moment parvenir à faire face aux différents problèmes le départ de Josep Maria Bartomeu pourrait sceller son avenir au sein du FC Barcelone.

Victor Font souhaiterait attirer Xavi