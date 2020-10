Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Messi, il n’y avait qu’une seule issue possible

Publié le 28 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Confronté à la presse dans le cadre d’une éventuelle démission et de la réduction des salaires au FC Barcelone lundi soir, Josep Maria Bartomeu s’est également exprimé sur le dossier Lionel Messi qui n’en était pas vraiment un selon lui.

À la fin du mois d’août, Lionel Messi a surpris son monde en envoyant un burofax aux dirigeants du FC Barcelone dans lequel il exprimait sa volonté de quitter son club de toujours en activant sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat. Néanmoins, l’Argentin s’est heurté à la réticence de Josep Maria Bartomeu et d’une bonne partie de la direction blaugrana. Interrogé sur le feuilleton Lionel Messi et sur les critiques du joueur à son encontre, le président du FC Barcelone s’est montré très clair sur l’expiration de la clause en question.

« L’idée était d'activer le projet autour de lui »