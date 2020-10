Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait enfin fixé pour Haaland !

Publié le 27 octobre 2020 à 14h00 par B.C.

Insatisfait de Luka Jovic, le Real Madrid suivrait de près Erling Haaland pour préparer la succession de Karim Benzema. Mais le club merengue devra se montrer patient avant de mettre la main sur l'attaquant du Borussia Dortmund.

Cet été, le Real Madrid a fait un choix fort. Face à l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, Florentino Pérez a décidé de se passer de renforts pour cette nouvelle saison, une première depuis 1980 pour la Casa Blanca . Une décision qui s'explique également par l'ambition du président madrilène pour le prochain mercato. En 2021, le club merengue voit en effet les choses en grand et souhaiterait notamment convaincre Kylian Mbappé de rejoindre la capitale espagnole. L'attaquant du PSG n'est pas l'unique cible du Real Madrid puisque le nom d'Erling Haaland est régulièrement évoqué dans la presse espagnole. Karim Benzema (32 ans) est bien seul sur le front de l'attaquant et Luka Jovic n'a pas donné satisfaction depuis son arrivée, mais l'arrivée du Norvégien risque d'être difficile à se concrétiser.

Une clause pour Haaland... en 2022