Mercato - Real Madrid : Ca se complique pour Zidane avec Haaland...

Publié le 27 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane souhaiterait l'attirer au Real Madrid, Erling Braut Haaland pourrait retrouver son ancien entraîneur à Manchester United, qui en ferait sa priorité en attaque et attendrait le feu vert.

Alors que le Real Madrid entreprend un mercato de grande ampleur l'été prochain après avoir été le seul club majeur sans enregistrer le moindre renfort cet été, Zinedine Zidane pourrait d'ores et déjà essuyer un premier échec. S'il réalise des prestations de haut niveau depuis son arrivée au Borussia Dortmund l'hiver dernier, Erling Braut Haaland est déjà annoncé sur le départ, mais pourrait échapper aux dirigeants du Real Madrid. N'étant pas la priorité de Zinedine Zidane pour l'été prochain, l'international norvégien se dirigerait vers Manchester United, alors qu'Ole Gunnar Solskjaer, son ancien entraineur à Molde, en ferait sa cible numéro une en attaque.

Manchester United attend le feu vert d'Haaland !