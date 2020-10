Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’orage est passé pour Zinedine Zidane !

Publié le 27 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Placé sur un siège éjectable avant la rencontre face au FC Barcelone, Zinedine Zidane s’est donné de l’air en remportant la Clasico. Pour le Français, la menace pourrait même être de l’histoire ancienne.

Avec deux défaites consécutives contre Cadix et Donetsk, le Real Madrid était entré dans une crise très dangereuse pour Zinedine Zidane. En effet, l’entraîneur merengue a cristallisé toutes les critiques et son poste a même été remis en question. Selon la presse espagnole, Zizou aurait même reçu un ultimatum en coulisses : face à Barcelone et Mönchengladbach, il devait obtenir des résultats positifs, sans quoi il pourrait être remercié. Cela a été chose faite en remportant le Clasico face au Barça (1-3). De quoi respirer un peu plus facilement et même de voir le danger disparaitre si l’on en croit les propos d’Emilio Butragueno, dirigeant madrilène.

« Aucun doute sur Zizou »