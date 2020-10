Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a raté une vente XXL cet été !

Publié le 27 octobre 2020 à 4h30 par T.M.

Annoncé parmi les possibles partants à l’OM cet été, Duje Caleta-Car est finalement toujours là. Pourtant, pour Pablo Longoria, une vente colossale était bien possible avec le Croate.

Afin de renflouer les caisses et remettre les comptes à l’équilibre, l’OM devait vendre lors du dernier mercato. Alors que seuls Bouna Sarr et Maxime Lopez ont quitté la Canebière, les candidats à un possible départ étaient nombreux au début du marché des transferts. Florian Thauvin, Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car étaient annoncés ainsi loin de l’OM, eux qui disposent d’une grande valeur marchande. Finalement, aucune vente n’a été actée pour ces joueurs. Néanmoins, cela aurait pu être possible. En fin de mercato, il était notamment annoncé que Caleta-Car était courtisé en Premier League. Une version confirmée par le principal intéressé.

« J’ai reçu une bonne offre d’un club de Premier League »