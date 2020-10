Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone pourrait plomber un dossier XXL de Leonardo !

Publié le 26 octobre 2020 à 20h15 par A.D.

L'Inter serait prêt à se séparer de Christian Eriksen lors du prochain mercato. Alors que le PSG et l'Atlético seraient les clubs les plus intéressés par le Danois, on devrait assister à un énorme bras de fer entre Leonardo et Diego Simeone.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. Alors qu'il aurait suscité l'intérêt du PSG, le milieu offensif de 28 ans est finalement resté chez les Nerazzurri . Malgré tout, Leonardo ne perdrait pas espoir et souhaiterait toujours s'attacher les services de Christian Eriksen. D'après les dernières informations de Calciomercato.com , l'Inter pourrait même faciliter la tâche du directeur sportif du PSG. En effet, Antonio Conte serait ouvert à un départ de son numéro 24 au mois de janvier si une offre de transfert « convaincante » arrivait sur sa table. Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter à un adversaire de taille : l'Atlético.

Un bras de fer entre Leonardo et Simeone pour Eriksen ?