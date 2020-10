Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte tape du poing sur la table pour Eriksen !

Publié le 25 octobre 2020 à 10h45 par H.K.

En grande difficulté depuis son arrivée à l’Inter, Christian Eriksen est régulièrement lié à un départ Alors que la rencontre face au Genoa était annoncée comme le test ultime pour le milieu offensif danois, Antonio Conte a tapé du poing sur la table dans ce dossier…

Antonio Conte semble s’impatienter dans le feuilleton Eriksen. Débarqué au mois de janvier dernier en provenance de Tottenham, l’international danois n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien chez les Spurs du côté de l’Italie. Cependant, les dirigeants semblent toujours lui faire confiance, même si Antonio Conte semblait peu à peu perdre patience au fur et à mesure que le temps passait. Et le coach italien a tenu à taper du poing sur la table, balayant toutes les rumeurs concernant un départ d’Eriksen, notamment lié au PSG…

« Il est toujours avec nous, ce n’est pas un problème »