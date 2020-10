Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les obstacles se multiplient pour cette priorité de Leonardo !

Publié le 25 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

Le PSG pourrait être bien embêté par le Real Madrid notamment pour Massimiliano Allegri. Un pacte aurait été convenu entre le président merengue et le technicien italien.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel s’assombrirait les jours passant au PSG, celui de Zinedine Zidane est aussi au coeur de toutes les rumeurs de l’autre côté des Pyrénées. Et à l’instar de Leonardo, Florentino Pérez aurait des vues sur Massimiliano Allegri. D’ailleurs selon The Transfer Window Podcast , le président du Real Madrid et Allegri, sans club depuis juin 2019, se seraient entretenus par le passé. Au terme de cette entrevue, les deux hommes se seraient mis d’accord pour « travailler ensemble à l’avenir ».

En plus du Real, les menaces Chelsea et United pour Allegri

De quoi compliquer les affaires du PSG avec Massimiliano Allegri alors que ce dossier était déjà bien assez corsé jusqu’ici. En effet, en Angleterre, Frank Lampard et Ole Gunnar Solskjaer ne seraient plus intouchables à Chelsea et à Manchester United. Les directions des deux clubs se pencheraient également sur le profil de l’ancien entraîneur de la Juventus. Le PSG est prévenu.