Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez ferait une fleur à Leonardo !

Publié le 24 octobre 2020 à 16h45 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez ne resterait pas insensible au profil de Massimiliano Allegri. Néanmoins, aucun contact n’aurait eu lieu pour le moment, de quoi faire les affaires du PSG, et il existe une raison précise à cela. Explications.

Le PSG et le Real Madrid se retrouvent dans une situation quelque peu similaire sur un point précis : le poste d’entraîneur. En effet, de par leurs résultats en partie, Thomas Tuchel et Zinedine Zidane ne seraient pas intouchables et leurs départs pourraient se dessiner prochainement. Pour le technicien français du Real Madrid, cela ne pourrait être qu’une question d’heures. En cas de défaite face au FC Barcelone ce samedi à 16h, Zidane serait susceptible de démissionner de son propre chef. Pour son remplacement, Florentino Pérez marcherait sur les plates-bandes de Leonardo en surveillant Mauricio Pochettino ainsi que Massimiliano Allegri. Néanmoins, en ce qui concerne l’ancien entraîneur de la Juventus, le président du Real Madrid laisserait une voie royale au directeur sportif du PSG.

Le Real Madrid à la recherche d’un entraîneur moins cher qu’Allegri