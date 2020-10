Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint à un bras de fer inattendu avec le Real Madrid !

Publié le 24 octobre 2020 à 10h15 par Th.B.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel semble plus que jamais discuté en interne, Leonardo songerait déjà à sa succession et pourrait arrêter son choix sur Massimiliano Allegri. Mais le Real Madrid serait également dans le coup.

Ça chauffe pour Thomas Tuchel au PSG. En plus du fait que sa relation avec Leonardo ne serait pas idyllique et ce bien avant leurs déclarations interposées sur la fin du mercato, l’entraîneur allemand ne ferait plus l’unanimité auprès de certains joueurs de son vestiaire et pourrait être remercié à la mi-novembre. Selon RMC Sport , un bilan serait effectué par ses dirigeants concernant la suite des opérations pour Tuchel, qui dispose d’un contrat jusqu’en juin prochain. Pour remplacer le technicien allemand, le directeur sportif du PSG aurait une idée bien précise en tête : Massimiliano Allegri. Mais rien ne semble joué dans ce dossier chaud.

Le Real Madrid pour chambouler les plans de Leonardo avec Allegri ?