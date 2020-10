Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il prochainement se séparer de Thomas Tuchel ?

Publié le 24 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que plus rien ne semble aller entre Leonardo et Thomas Tuchel, l’avenir de l’entraîneur du PSG pourrait bien s’inscrire en pointillés à Paris. Et son expérience parisienne serait susceptible d’arriver à son terme avant la fin de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Compte tenu de la situation actuelle, Leonardo doit-il immédiatement se séparer de l’Allemand ? C’est notre sondage du jour.

Dès son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin 2019, Leonardo aurait demandé aux propriétaires du club de la capitale s’il avait la possibilité de se séparer de Thomas Tuchel afin de donner les clés de l’effectif à l’entraîneur de son choix. Le directeur sportif a reçu une réponse négative, mais cela montre que dès le début de leur collaboration, les deux hommes n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Et au fil des mois, de par les résultats sportifs de Tuchel qui ne plaidaient pas en sa faveur avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, ainsi que ses déclarations répétées sur le mercato estival du PSG, cette relation n’a fait que se détériorer entre le directeur sportif et l’entraîneur. Le revers concédé par le PSG mardi face à Manchester United (1-2) dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la C1, pourrait précipiter le départ du technicien. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Tuchel devrait connaître son sort à la mi-novembre selon RMC Sport . Pour ce qui est de sa succession, Leonardo aurait coché les noms de Mauricio Pochettino, de Massimiliano Allegri, de Laurent Blanc ainsi que de Thiago Motta. En ce qui concerne Tuchel, ça ne sentirait pas bon au PSG.

Sa succession déjà enclenchée, une prolongation pas d’actualité…