Mercato - PSG : Un grand favori pour récupérer Julian Draxler ?

Publié le 24 octobre 2020 à 15h15 par T.M.

Resté au PSG lors du dernier mercato, Julian Draxler pourrait finalement partir libre l’été prochain. La question sera alors de savoir où pourrait aller l’Allemand.

Cet été, Leonardo souhaitait notamment récupérer près de 60M€ en vendant certains joueurs. Plusieurs éléments du PSG étaient ainsi pas retenus, même poussés vers la sortie. Cela a notamment été le cas avec Julian Draxler. Alors que le club de la capitale avait de grandes attentes pour l’Allemand, ce dernier n’a jamais convaincu. Leonardo espérait donc le vendre cet été, d’autant plus que Draxler n’a plus qu’un an de contrat. Finalement, notamment convaincu par les propos de Thomas Tuchel, l’ancien de Wolfsburg n’a pas souhaité quitter le PSG et son confort parisien. Un départ qui pourrait au final intervenir l’été prochain, à la fin de son contrat.

Le Milan AC en tête ?