Mercato - PSG : Un pacte passé entre Allegri... et le Real Madrid ?

24 octobre 2020

Appréciant le profil de Massimiliano Allegri pour son Real Madrid avec qui il aurait déjà discuté par le passé, Florentino Pérez pourrait bel et bien faire de l’ombre au PSG dans la course à la signature de l'entraîneur avec qui il aurait passé un pacte.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. En conférence de presse, Thomas Tuchel a lui-même laissé planer le doute pour son avenir au PSG en n’évoquant pas une prolongation de contrat imminente à Paris. Téléfoot La Chaîne révélait d’ailleurs à la suite de cette déclaration de l’entraîneur lié au PSG jusqu’en juin prochain qu’il ne devrait pas recevoir une offre pareille de la part de ses dirigeants. Leonardo se pencherait déjà sur sa succession et songerait à Massimiliano Allegri, à l’instar du Real Madrid.

« On finira par travailler ensemble à l’avenir »