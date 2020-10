Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros couac pour Pochettino à cause… du vestiaire ?

Publié le 24 octobre 2020 à 13h00 par Th.B.

Courtisé par Florentino Pérez pour prendre les rênes de l’effectif du Real Madrid, Mauricio Pochettino ne ferait pas l’unanimité auprès du vestiaire merengue. En particulier ses méthodes de travail.

Ce samedi, Zinedine Zidane pourrait disputer sa dernière rencontre en tant que coach sur le banc du Real Madrid face au FC Barcelone. En effet, sous pression pour son poste après les deux défaites concédées face à Cadiz et le Chakhtior Donetsk, un énième revers pourrait entraîner la démission de l’entraîneur français selon la presse anglaise. Afin de remplacer Zidane, Florentino Pérez envisagerait de revenir à la charge auprès de Mauricio Pochettino, déjà approché lors du premier départ de Zinedine Zidane en 2018. Cependant, et bien que l’ancien entraîneur de Tottenham soit désormais libre, son arrivée n’est pas certaine pour une raison bien précise.

Les cadres ne seraient pas emballés par Pochettino