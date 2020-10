Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un désir de longue date de Pérez pour remplacer Zidane ?

Publié le 24 octobre 2020 à 8h30 par Th.B.

Comme révélé à l’époque du départ de Zinedine Zidane à l’été 2018, Mauricio Pochettino serait une piste plus que simplement explorée par Florentino Pérez. Et alors qu’il avait essuyé un échec pour le coach qui était alors en poste à Tottenham, le président du Real Madrid reviendrait à la charge.

Et si Zinedine Zidane disputait son dernier match à la tête du Real Madrid ce samedi dans le cadre du Clasico face au FC Barcelone ? En conférence de presse, le technicien français assurait vendredi que son avenir était en jeu après avoir enregistré deux défaites, une en Liga face au promu Cadiz et en Ligue des champions cette semaine lors de la réception du Chakhtar Donetsk. D’après Duncan Castles, journaliste pour The Times , Zinedine Zidane prendrait en considération l’option de démissionner en cas de nouvel échec face aux Blaugrana ce samedi. De quoi laisser à Florentino Pérez la responsabilité de le remplacer. Et le président du Real Madrid aurait un profil bien précis en tête, et ce depuis un moment.

Des discussions entre le clan Pochettino et le président Pérez