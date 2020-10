Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel aurait la cote sur le marché !

Publié le 24 octobre 2020 à 8h15 par Th.B.

Certes, l’avenir de Thomas Tuchel s’inscrit en pointillés au PSG en raison de ses résultats et de sa relation avec son directeur sportif Leonardo. Cependant, l’entraîneur allemand conserverait la cote.

De quoi serait fait l’avenir de Thomas Tuchel ? Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain, le technicien allemand ne s’est pas montré plus optimiste que cela en conférence de presse vendredi assurant ne pas discuter d’une prolongation de contrat pour le moment. Téléfoot La Chaîne est allé plus loin en révélant ces dernières heures que l’entraîneur du PSG n’aurait pas reçu un signe de la part des hauts représentants du club et ne serait certainement pas sur le point de recevoir une offre de la part de ses dirigeants. Et maintenant ?

L’entraîneur du PSG ne serait pas à court d’options pour son avenir