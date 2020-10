Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette confirmation sur l’avenir de Tuchel...

Publié le 23 octobre 2020 à 21h45 par La rédaction

Un élément primordial se confirme au sujet de l’avenir de Thomas Tuchel. Explication.

Ces dernières heures, le10sport.com avait analysé que la question financière constituait le principal obstacle à un débarquement anticipé de Thomas Tuchel, dont la relation avec Leonardo semble avoir atteint un point de non-retour.

La question financière au cœur du futur de Tuchel