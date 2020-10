Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Tuchel fait le point sur son avenir !

Publié le 23 octobre 2020 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 23 octobre 2020 à 16h32

Alors que selon certains médias Leonardo lui chercherait un successeur pour le remplacer à tout moment, Thomas Tuchel a été interrogé sur son avenir en conférence de presse. Et l’entraîneur du PSG n’a clairement pas donné de signaux positifs pour sa continuité.

Arrivé à l’été 2018, Thomas Tuchel se trouve dans l’ultime saison de son contrat le liant au PSG. Cependant, sa relation avec Leonardo aurait atteint un point de non-retour si bien que l’entraîneur parisien et le directeur sportif du PSG ne s’adresseraient même plus la parole depuis leurs déclarations respectives dans la presse concernant le mercato du PSG à la fin du mois de septembre. Selon Paris Fans , Leonardo aurait dressé une liste de quatre noms pour la succession de Thomas Tuchel dans laquelle Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Thiago Motta et Laurent Blanc feraient partie intégrante. D’après RMC Sport , un bilan sera fait à la mi-novembre pour savoir si Tuchel restera le coach parisien jusqu’à la fin de la saison ou non. Au milieu de toutes ces rumeurs, l’entraîneur du PSG est monté au créneau ce vendredi lors d’un point presse.

« J’ai un contrat et pour moi, ça ne fait pas de différence pour mon travail »