Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses peines pour Allegri

Publié le 23 octobre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Depuis qu'il a reposé ses valises au PSG, Leonardo voudrait à tout prix que Massimiliano Allegri le rejoigne. Alors que la situation de Thomas Tuchel serait compliquée, le directeur sportif parisien pourrait en profiter pour mettre son plan à exécution. Toutefois, la concurrence serait rude en ce qui concerne Massimiliano Allegri.

Après un départ compliqué du PSG, Leonardo a fait son grand retour à la fin de la saison 2018-2019. Depuis son come-back dans le club de la capitale, le directeur sportif italo-brésilien n'a pas chômé. Lors du mercato estival 2019, Leonardo a recruté à tous les postes et a offert notamment Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mauro Icardi à Thomas Tuchel. Malgré la crise provoquée par le coronavirus, le directeur sportif du PSG a également réalisé quelques bons coups cet été : Alessandro Florenzi, Rafinha, Danilo Pereira et Moise Kean. Si pour les joueurs, Leonardo a eu une marge de manoeuvre assez grande, en ce qui concerne le staff technique, il aurait aimé apporter davantage sa patte. En effet, depuis qu'il a remis les pieds au Camp des Loges, Leonardo serait déterminé à offrir le poste d'entraineur du PSG à Massimiliano Allegri. Toutefois, les performances de Thomas Tuchel de la saison dernière l'aurait privé d'une cohabitation avec son compatriote italien. Mais aujourd'hui est un autre jour.

Max Allegri, un plan B pour le Real Madrid ?

Alors que le début de saison de Thomas Tuchel est plus que poussif, Leonardo pourrait sauter sur l'occasion pour l'évincer et le remplacer par Massimiliano Allegri. Cependant, ce dossier ne devrait pas être simple à boucler. En effet, Massimiliano Allegri, qui est libre de tout contrat depuis un peu plus d'un an, serait très courtisé. Selon les dernières informations du Corriere della Sera , Florentino Pérez serait prêt à faire appel au technicien italien s'il venait à se séparer de Zinedine Zidane dans les prochaines semaines. D'après le média transalpin, les priorités du président du Real Madrid seraient Raul et Mauricio Pochettino, mais Massimiliano Allegri resterait une option en cas d'échec avec ses deux cibles préférentielles. Et pour ne pas arranger les affaires de Leonardo et du PSG, d'autres écuries européennes seraient également dans la course pour le natif de Livourne.

Max Allegri dans le viseur de l'Inter, de Chelsea et du Barça ?