Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour Leonardo avec Allegri ?

Publié le 23 octobre 2020 à 12h15 par A.D.

Depuis son retour au PSG, Leonardo voudrait absolument remplacer Thomas Tuchel par Massimiliano Allegri. Mais pour le coach italien, le directeur sportif parisien devrait se frotter à la moitié de l'Europe, et notamment à l'Inter, au FC Barcelone et à Chelsea.

De retour au PSG depuis la fin de la saison 2018-2019, Leonardo se serait fixé un objectif bien précis. Depuis son rapatriement dans le club de la capitale, le directeur sportif italo-brésilien souhaiterait pousser Thomas Tuchel vers la sortie pour pouvoir nommer Massimiliano Allegri à sa place. Alors que le coach allemand a remporté quatre compétitions (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Trophée des Champions) et a hissé le PSG en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire la saison dernière, Leonardo n'a pas pu mettre son plan en place. Toutefois, avec le début de saison manqué de Thomas Tuchel, la donne pourrait totalement changer pour le directeur sportif du PSG. Malgré tout, attirer Massimiliano Allegri vers Paris ne devrait pas être chose aisée, puisque le technicien italien ne manquerait pas de prétendants.

L'Inter, Chelsea et le Barça dans la danse pour Allegri ?