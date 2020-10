Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel peut souffler… pour le moment !

Publié le 23 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que l’incertitude règne autour de l’avenir de Thomas Tuchel, dans l’immédiat, l’entraîneur du PSG n’aurait rien à craindre.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, l’avenir de Thomas Tuchel est incertain. Cela fait donc plusieurs mois désormais que l’Allemand travaille avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Un danger qui est d’ailleurs revenu au premier plan suite à la défaite des champions de France contre Manchester United en Ligue des Champions. Après ce revers, plus que jamais, Tuchel apparait en grand danger, lui qui est toutefois dans sa dernière année de contrat. L’Allemand pourrait donc s’en aller avant la fin de son bail, mais cela ne serait pas forcément imminent.

« Tuchel ne jouera pas sa tête à Istanbul »