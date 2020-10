Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel voulait recruter une star du FC Barcelone !

Publié le 22 octobre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

En quête d’un gros renfort offensif durant le mercato estival, le PSG a finalement obtenu le prêt de Moise Kean. Pourtant, à la base, c’est l’option Luis Suarez qui était privilégiée par Thomas Tuchel, mais l’ancien buteur du FC Barcelone a été bloqué par Leonardo.

Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting étant arrivés au terme de leur contrat avec le PSG cet été, Thomas Tuhel s’est retrouvé en manque de solutions dans le secteur offensif pour seconder Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Le nom de Luis Suarez, qui était en instance de départ au FC Barcelone durant le mercato estival, a rapidement été évoqué. Et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité fin août, c’est l’état-major du PSG à Doha qui était à l’origine de cette piste XXL, mais ce dossier n’était pas en adéquation avec les plans de Leonardo. D’ailleurs, les dirigeants qataris n’étaient pas les seuls à envisager Luis Suarez…

Tuchel voulait Suarez au PSG, mais…