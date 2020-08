Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Luis Suarez, une piste de Doha

Publié le 25 août 2020 à 12h00 par La rédaction

S’il est exact que le PSG se penche sur le dossier Luis Suarez, il ne s’agit pas d’une piste de Leonardo. C’est du côté du Qatar que l’attaquant du Barça séduit.

Le quotidien espagnol Sport évoque un intérêt du PSG pour Luis Suarez. Le 10 Sport est en mesure de confirmer cette information, le club parisien a bien des intentions envers l’attaquant du FC Barcelone dont Ronald Koeman, le nouvel entraîneur, ne veut plus. Mais cet intérêt du PSG ne vient pas de Leonardo, le directeur sportif du club. D’après nos sources, c’est un joueur qui plaît beaucoup à Doha, avant tout.

Comme Bennacer

A l’instar de l’intérêt parisien pour Ismaël Bennacer, ce sont les Qataris qui apprécient fortement Luis Suarez et qui aimeraient le voir venir à Paris. Après le départ de Cavani et Choupo-Moting, Thomas Tuchel va en effet avoir besoin d’un attaquant. En délicatesse avec le Barça, Luis Suarez est clairement une opportunité de marché. Mais encore faut-il que Leonardo, et Tuchel, soient alignés avec Doha sur cette piste… Et dans un mercato estival dans lequel Paris souhaite faire des économies (avec les départs de Cavani et Thiago Silva, ce sont deux gros salaires économisés), le recrutement de Suarez ne semble pas en adéquation avec les plans initiaux de Leonardo. Sauf si Doha le demande…