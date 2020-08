Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait face à un problème de taille pour ce chantier…

Publié le 25 août 2020 à 11h30 par Th.B.

Pour la saison prochaine, à l’instar de l’été dernier, Leonardo compterait renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Thomas Tuchel. Néanmoins, le directeur sportif du PSG pourrait bien peiner à mener à bien cette opération.

En raison de la pandémie du Covid-19 et à la suspension des compétitions qu’il a engendré, le mercato estival habituel ne fermera pas ses portes fin août/début septembre, mais le 5 octobre prochain. La Ligue des champions ayant trouvé son épilogue, Leonardo va pouvoir sérieusement se pencher sur le marché des transferts. Le Parisien a en effet expliqué dans ses colonnes du jour que depuis plusieurs semaines, le directeur sportif du PSG tiendrait un discours clair auprès des agents : « On se reparle après la fin de notre parcours en Ligue des champions. ». Le PSG a échoué en finale de C1 dimanche face au Bayern Munich (1-0), mais ce parcours est encourageant pour la suite et va inciter le champion de France à investir sur le marché afin de prétendre au sacre suprême en Europe. Pour ce faire, un recrutement important serait au programme alors que depuis le Final 8 la priorité de Leonardo se trouverait au poste de latéral droit, Thilo Kehrer ne garantissant pas de grosses performances au plus haut niveau. C'est du moins le ressenti qu'on aurait au sein même du vestiaire. Et un chantier et pas des moindres va occuper les journées du directeur sportif cet été, à savoir le milieu de terrain.

Le milieu de terrain ou le casse-tête de Leonardo