Mercato - PSG : Leonardo a trouvé sa grande priorité de l'été !

Publié le 25 août 2020 à 11h15 par Th.B.

Jusque dans le vestiaire du PSG, le club de la capitale aurait témoigné des limites de Thilo Kehrer au poste de latéral droit pendant ce Final 8 de Ligue des champions. Leonardo aurait ainsi fait du recrutement d’un arrière à cette position une véritable priorité.

Grâce à son beau parcours en Ligue des champions malgré la défaite en finale face au Bayern Munich dimanche lors de ce Final 8 inédit en raison du Covid-19, le PSG va voir l’UEFA lui octroyer la somme de 120M€ comparés au 86M€ de l’exercice précédent. Et avec les départs de Thiago Silva et d’Edinson Cavani notamment, disposant tous deux des 3ème et 4ème salaires du club cette saison, la masse salariale du PSG en sera encore plus allégée. Néanmoins, ces départs vont forcer Leonardo à combler les nouveaux manques d’un effectif déjà juste à certaines positions et notamment celle de latéral droit. Avec l’arrivée libre de tout contrat en juin de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG a été contraint d’aligner Thilo Kehrer au poste de latéral droit pour le Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne et l’international allemand, étant défenseur central de formation, n’a pas été impérial dans ce contexte. De quoi changer les plans de Leonardo.

Le recrutement d’un latéral droit prioritaire, la piste Castagne confirmée