Mercato - PSG : Un cador étranger à fond sur Paredes ?

Publié le 25 août 2020 à 10h45 par La rédaction

Avec l’arrivée d’Andrea Pirlo en tant que coach, le Juventus Turin commence à renouveler son effectif. Et un joueur du PSG figurerait sur la short-liste de l'entraîneur italien...

Après son élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, la Juventus Turin a décidé de se renouveler considérablement. Maurizio Sarri a donc été licencié et remplacé par Andrea Pirlo. À peine arrivé, l’Italien a dressé, avec sa direction, une liste de joueurs à pousser vers la sortie. Avec les récents départs de Miralem Pjanic et Blaise Matuidi, respectivement au FC Barcelone et à l’Inter Miami, la Juve, qui souhaite aussi voir Sami Khedira faire ses valises, a déjà récupéré Arthur Melo mais ne veut pas s’arrêter là.

Paredes sur les tablettes de la Juve ?