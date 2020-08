Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant préparerait son offensive pour Paredes !

Publié le 18 août 2020 à 23h15 par A.D.

En plus de la Juventus, la Fiorentina aurait également jeté son dévolu sur Leandro Paredes. Pour boucler l'affaire, La Viola compterait proposer un prêt avec obligation d'achat.

Transféré du Zenith en janvier 2019, Leandro Paredes a eu des difficultés lors de ses débuts au PSG, mais il semble s'acclimater de plus en plus à ses nouvelles couleurs. Malgré tout, son avenir resterait incertain et il pourrait prendre le large cet été. Selon les dernières informations de Tuttosport , la Juventus apprécierait grandement le profil de Leandro Paredes et serait prête à se jeter sur lui lors du mercato estival. Arrivé sur le banc turinois il y a peu, Andrea Pirlo serait, comme son prédécesseur Maurizio Sarri, un grand fan du milieu de terrain du PSG. Toutefois, la Fiorentina pourrait lui donner du fil à retordre sur ce dossier.

La Fiorentina dans le coup pour Leandro Paredes ?