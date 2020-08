Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de L1 met les choses au clair pour Cavani !

Publié le 18 août 2020 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat depuis le 30 juin, Edinson Cavani a quitté le PSG et se dirige vers Benfica. Par l'intermédiaire de son directeur du football, Julien Fournier, l'OGC Nice a expliqué pourquoi il ne s'était pas positionné pour El Matador.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Edinson Cavani a décidé de prendre le large sans terminer la saison européenne. Sans club depuis son départ, El Matador se dirigerait tout droit vers le Benfica. Comme le club lusitanien, l'OGC Nice aurait pu tenter de recruter Edinson Cavani, mais il en a décidé autrement. Lors d'un entretien accordé à Nice-Matin , Julien Fournier a dévoilé les raisons pour lesquelles les Aiglons ont décidé de ne pas recruter pas le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations).

«Il fallait faire comme le PSG qui avait surpayé Pastore, Ibrahimovic ou Thiago Silva»