Mercato - PSG : Rien n’est perdu pour le PSG avec Thiago Alcantara !

Publié le 18 août 2020 à 21h45 par Th.B.

Semblant pourtant totalement distancé par Liverpool dans la course à la signature de Thiago Alcantara, le PSG aurait une belle ouverture puisque les Reds refuseraient de s’aligner sur les demandes du Bayern Munich concernant l’indemnité du transfert.

De quoi sera fait l’avenir de Thiago Alcantara ? Que ce soit la presse française via RMC Sport ou allemande via Sport BILD , on est unanime : le milieu de terrain va quitter le Bayern Munich pour rejoindre Liverpool. Un accord entre l’Espagnol et le club de la Mersey serait déjà défini et il ne manquerait plus qu’à en faire de même avec le champion d’Allemagne. Selon BILD , il faudrait attendre la fin de la Ligue des champions afin de témoigner de véritables avancées dans les négociations entre Liverpool et le Bayern Munich au sujet de l’indemnité de transfert. Mais ce serait précisément sur ce point que ça bloquerait. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 1er août, le PSG tente un coup pour le joueur de 29 ans qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. Et le club de la capitale aurait toujours ses chances dans le dossier Alcantara.

Liverpool laisserait le champ libre au PSG cet été !