Mercato - PSG : Leonardo a un nouveau terrain de chasse pour cet été !

Publié le 18 août 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Homme de réseau, Leonardo scrute notamment assez régulièrement le marché italien. Et pourtant, cet été, il pourrait bien tenter de s'activer sur un nouveau marché puisqu'il suivrait plusieurs joueurs de Premier League.

Que ce soit lors de son premier passage au Paris Saint-Germain ou depuis son retour, Leonardo a prouvé sa capacité à aller se renforcer en Serie A, là où son réseau est le plus étendu. Cet été encore, de nombreuses pistes évoluent en Italie que ce soit Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Timothy Castagne (Atalanta). Malgré tout, Leonardo commence également à s'ouvrir sur d'autres marchés. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le directeur sportif du PSG s'est notamment rapproché de Jorge Mendes dont la plupart des joueurs évoluent en Liga. Et ce n'est pas tout.

Leonardo scrute désormais la Premier League