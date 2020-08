Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme danger pour Villas-Boas avec Jeremie Boga ?

Publié le 18 août 2020 à 17h45 par A.D. mis à jour le 18 août 2020 à 17h59

L'OM est en concurrence avec plusieurs clubs français, dont le Stade Rennais, pour Jeremie Boga. Une grosses concurrence qui devrait mettre à mal les plans des Phocéens.

Pour faire bonne figure en Ligue des Champions, l'OM compterait bien se renforcer lors de ce mercato estival. En plus de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, le club phocéen voudrait également recruter aux avant-postes. Ainsi, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, André Villas-Boas a coché le nom de Jeremie Boga. Toutefois, le coach de l'OM est loin d'être seul sur ce dossier, puisque l'attaquant de Sassuolo est également dans le viseur de l'OL, de l'AS Monaco et du Stade Rennais. D'ailleurs, selon nos informations exclusives publiées ce dimanche, les Bretons sont revenus à la charge ces derniers jours pour prendre les devants. Par l'intermédiaire de Florian Maurice, le club rennais a réaffirmé son intention de s'octroyer Jeremie Boga cet été, mais les 30 millions d'euros réclamés par Sassuolo refroidissent ses ardeurs. Une information que Foot Mercato confirme.

Rennes et Séville à l'affût pour Jeremie Boga ?

Comme l'indique le média français, Florian Maurice a bel et bien pris les choses en main en ce qui concerne Jeremie Boga, confirmant ainsi les éléments apportés par le10sport.com. En effet, le directeur de recrutement du Stade Rennais est bien revenu aux nouvelles ces derniers jours pour l'attaquant de Sassuolo, mais il a été refroidi par les exigences italiennes, qui avoisinent les 30M€. En parallèle, le FC Séville serait également revenu à la charge pour Jeremie Boga. Qualifié pour la finale de la Ligue Europa, le club andalou garderait ce dossier au chaud pour reprendre la température en fin de semaine.