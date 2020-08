Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce dossier chaud de Villas-Boas, Longoria aurait tranché !

Publié le 18 août 2020 à 14h15 par Th.B.

Sous l’impulsion d’André Villas-Boas, l’OM est en quête d’un latéral gauche pour la saison prochaine dans l’optique de concurrencer Jordan Amavi. Et la direction phocéenne aurait arrêté son choix sur un profil précis : Caio Henrique.

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position (...) Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas. » . Le 9 août dernier, à la suite de la courte victoire de l’OM en amical face à Nîmes (1-0), André Villas-Boas campait sur ses positions et faisait bien savoir à sa direction que le mercato marseillais n’était pas terminé. En effet, une doublure à Jordan Amavi est toujours attendue par l’entraîneur portugais. Ces derniers temps, la piste Caio Henrique semblerait avoir été activée par les dirigeants de l’OM, et elle serait bien d’actualité.

Une réunion déterminante pour Caio Henrique ?