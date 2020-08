Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fait une annonce claire pour le mercato !

Publié le 10 août 2020 à 8h30 par A.M.

Après la victoire contre Nîmes en match amical (1-0), André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse afin d'évoquer la suite du mercato de l'OM. Et le technicien portugais a les idées claires.

C'était attendu, le recrutement de l'Olympique de Marseille dépend grandement des ventes. Cependant, le club phocéen a déjà réussi à enrôler deux joueurs gratuitement. Pape Gueye a débarqué libre suite à la fin de son contrat avec Le Havre tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Deux jolis coups déjà réalisés par l'OM, mais pour le reste du recrutement, il va falloir vendre. Et le temps presse puisqu'André Villas-Boas attend encore deux recrues, à savoir un attaquant pour suppléer Dario Benedetto et une doublure à Jordan Amavi au poste de latéral gauche.

Villas-Boas attend deux renforts