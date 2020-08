Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM n’a pas bougé pour cette priorité de longue date…

Publié le 10 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Depuis un bon moment, l’OM scrute le marché afin de dénicher un remplaçant à Jordan Amavi. Et alors que le club phocéen songerait à Caio Henrique, aucune offensive ne serait à noter à ce jour pour le latéral gauche de l’Atletico Madrid.

Et si la direction de l’OM mettait fin à un dossier qui a animé ses derniers mercato ? Pour rappel, l’été dernier, le club phocéen avait tenté de recruter Diego Laxalt ou encore Juan Miranda pour faire régulièrement souffler Jordan Amavi, seul latéral gauche de métier de l’OM et de confiance pour André Villas-Boas puisque Christopher Rocchia était parti en prêt à Sochaux et est actuellement blessé. Pour remédier à ce problème, l’OM aurait coché le nom de Caio Henrique (23 ans) sous contrat avec l’Atletico de Madrid qui l’a prêté ces dernières saisons. Le club phocéen aurait donc un joli coup à jouer, à condition que l’OM s’active dans ce dossier.

L’OM en attente pour Caio Henrique ?