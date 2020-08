Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas recale deux attaquants !

Publié le 9 août 2020 à 17h45 par D.M.

L’OM serait à la recherche d’un jeune joueur capable d’épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque. Annoncés du côté de l’OM, Islam Slimani et Max-Alain Gradel ne correspondraient pas au profil recherché par André Villas-Boas.

Le mercato estival est loin d’être terminé pour l’OM. Après s’être offert les services de Leonardo Balerdi et de Pape Gueye, le club marseillais voudrait à présent se concentrer sur le recrutement d’un attaquant. Selon L’Equipe , André Villas-Boas aurait quatre noms en tête pour renforcer ce poste. Âgé de 23 ans, José Juan Macias (Chivas de Guadalajara) figurerait bien dans la short-list du technicien. L’ancien attaquant du TFC Max-Alain Gradel aurait également été surveillé par l’OM, mais Frank McCourt aurait refusé de lancer une offensive dans ce dossier. Et pour cause.

Les pistes Gradel et Slimani abandonnées