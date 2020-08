Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt aurait recalé une piste de Villas-Boas !

Publié le 7 août 2020 à 20h45 par La rédaction

À la recherche d’éléments susceptibles de renforcer son effectif, l’OM aurait activé la piste menant à Max-Alain Gradel. Toutefois cette option aurait été mise de côté à la suite de la décision de Frank McCourt en personne.

Malgré des moyens limités, l’OM réalise un joli mercato jusqu’à présent. Avec les arrivées de Pape Gueye, de Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund et la possible venue de Michael Cuisance, le club phocéen recrute malin à bas prix. Les menaces du fair-play financier obligent ainsi à réaliser ce genre de transfert (libre ou en prêt) et dans cette optique, l’OM aurait visé Max-Alain Gradel. Le Toulousain, ciblé par l’Olympiakos comme révélé en exclusivité, sort d’une saison encourageante avec le TFC. Il pourrait quitter librement le club toulousain car l’Ivoirien aurait un accord avec le club relégué en Ligue 2. De plus, il représenterait un renfort à moindre coût pour le club phocéen. Toutefois, la piste pourrait vite s’éteindre à la suite de la décision d’un membre de la direction et pas des moindres…

Frank McCourt a dit non !