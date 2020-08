Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : L’OM a tenté... Jonathan David !

Publié le 7 août 2020 à 18h15 par Alexis Bernard

Tout proche de rejoindre le LOSC, Jonathan David a vu l’OM venir aux renseignements ces derniers jours. Une tentative vaine...

Le dossier Jonathan David est tout proche d’aboutir, avec les différentes parties qui finalisent actuellement les derniers détails, pour un dossier qui pourrait les 30M€. Jonathan David va être recruté pour succéder à Victor Osimhen, parti au Napoli et le LOSC envisage également de boucler l’arrivée d’Alfredo Morelos, attaquant colombien des Glasgow Rangers. Mais dans le dossier Jonathan David, un concurrent de Ligue 1 a tenté sa chance ces derniers jours...

Longoria se renseigne sur le dossier !