Mercato - OM : Mickaël Cuisance poserait ses conditions pour son avenir !

Publié le 7 août 2020 à 15h15 par T.M.

Actuellement annoncé entre l’OM et le Bayern Munich, Mickaël Cuisance aurait des demandes claires pour la saison prochaine.

A 20 ans, Mickaël Cuisance a montré de belles choses avec le Bayern Munich durant la fin de la saison. Prometteur donc pour la suite, mais la question est de savoir si le Français aura la chance d’avoir une forme de continuité la saison prochaine. Si Hans-Dieter Flick a assuré qu’il comptait sur son joueur, l’OM est notamment à l’affût pour tenter de récupérer Cuisance sous la forme d’un prêt afin de lui donner sa chance la saison prochaine. Depuis plusieurs jours, ce dossier fait ainsi énormément parler et sur la Canebière, on espère notamment une issue positive. Toutefois, selon les derniers échos, le Bayern Munich ne prévoirait pas de laisser partir le milieu de terrain cet été… mais encore faut-il répondre à ses attentes.

Cuisance veut jouer plus !