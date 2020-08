Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau danger pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 7 août 2020 à 13h15 par La rédaction

Orphelin de Thiago Silva dès la fin de saison, le PSG va devoir trouver un successeur assez rapidement. Et un nouveau danger pourrait se profiler pour Leonardo avec l’une de ces cibles…

La succession de Thiago Silva reste toujours en suspens. Libre à la fin de la saison, O Monstro va quitter la capitale, et Leonardo va devoir rapidement lui trouver un successeur, alors que Tanguy Kouassi a également quitté le club pour rejoindre le Bayern Munich. Plusieurs profils semblent être pistés par le PSG, cependant un nouveau danger pourrait se manifester pour Leonardo dans ce dossier…

Tottenham dans la course pour Milan Skriniar ?