Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture avec un international français !

Publié le 7 août 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau latéral droit depuis le départ de Thomas Meunier, le PSG songerait à Leo Dubois. Et le joueur de l’OL n’a pas exclu un départ cet été…

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Thomas Meunier a finalement quitté le club de la capitale fin juin pour s’engager librement avec le Borussia Dortmund. Du coup, le club de la capitale ne compte plus que Colin Dagba comme latéral droit de formation, et même si Thilo Kehrer peut dépanner à ce poste, Leonardo s’est mis en quête d’un nouveau profil et de préférence formé en France. D’ailleurs, ces dernières semaines, le profil de Léo Dubois a été évoqué pour le PSG…

Dubois n’exclut pas un départ