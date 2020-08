Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tournant décisif pour ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 7 août 2020 à 0h45 par A.C.

Leonardo va devoir se faire une raison pour Lorenzo Pellegrini, dont l’avenir devrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain.

Ce n’est pas un secret, Leonardo souhaite renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il a ainsi activé plusieurs pistes avec notamment Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, sa grande priorité. Le directeur sportif du PSG suit toutefois d’autres joueurs de Serie A. C’est le cas selon nos informations de Lorenzo Pellegrini, qui possède une clause de départ fixée à 30M€. Les récentes changements à l’AS Roma ne devraient pourtant pas aider le PSG.

Clap de fin pour Lorenzo Pellegrini