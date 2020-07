Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Paris tente d’accélérer pour Lorenzo Pellegrini !

Publié le 13 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

Positionné sur Lorenzo Pellegrini (AS Rome), le PSG tente de convaincre le joueur de signer. Sa clause libératoire est active jusqu’au 31 juillet.

Depuis le 1er juillet dernier, Lorenzo Pellegrini dispose d’une clause libératoire. Le milieu de terrain de l’AS Rome peut partir si un club offre 30 millions d’euros et que l’Italien ait d’accord avec l’écurie acheteuse. Une clause qui ne sera plus valable à la fin de ce mois de juillet… Voilà pourquoi le temps presse pour les clubs intéressés par Lorenzo Pellegrini. A commencer par le PSG.

Pellegrini pas chaud pour partir ?

Selon nos informations, Leonardo se met en ordre de marche pour tenter de convaincre Lorenzo Pellegrini de venir au PSG. Après plusieurs contacts très intéressants ces derniers mois, Paris tente d’accélérer pour obtenir le feu vert de l’international italien de 24 ans. Un dossier « sensible » puisque l’envie première du joueur est de rester à la Roma. Les manœuvres du PSG, de plus en plus insistantes, ont clairement pour but de profiter de cette belle opportunité de marché avant le 31 juillet. En plus d’un prix « canon », Paris pourrait également s’appuyer sur les conditions de paiement avantageuses de ce dossier (la moitié du transfert payable cet été, la seconde moitié dans un an). Si la priorité de Leonardo reste le Serbe Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), le Brésilien aimerait deux renforts au milieu du terrain. Notamment s’il parvient à faire le ménage en vendant Draxler, Herrera, Paredes ou même Gueye. Après avoir échoué sur le dossier Sandro Tonali (en route vers l’Inter Milan), Leonardo tente l’opération Pellegrini. A l’instar du dossier Sarabia à l’été 2019 (acheté 18 millions d’euros grâce à sa clause libératoire), il s’agit d’une belle affaire à saisir. Encore faut-il convaincre le joueur de venir…