Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : La piste Pellegrini toujours active

Publié le 10 juin 2020 à 17h15 par Alexis Bernard mis à jour le 10 juin 2020 à 17h53

La short-list de Leonardo s’affine très clairement avec l’ouverture du mercato estival. Si la priorité s’appelle Milinkovic-Savic, Leonardo garde un œil sur Lucas Paqueta mais également Lorenzo Pellegrini.

Au fur et à mesure des semaines, la short-list de Leonardo pour le mercato estival se réduit. Après avoir ouvert de très nombreux dossiers, notamment au milieu du terrain, le directeur sportif du PSG a un plan beaucoup plus figé pour le recrutement à venir. Sa priorité s’appelle Sergej Milinkovic-Savic. Depuis un an, le Serbe est clairement l’un des joueurs que Leonardo veut le plus voir signer à Paris. Comme révélé par le10sport.com, le PSG a transmis une offre à la Lazio Rome. Un montant de 60 millions d’euros au-delà duquel Leonardo ne veut pas aller. Le ton a été donné aux dirigeants romains. La seule possibilité de voir ce chiffre grandir, c’est d’inclure Adam Marusic, le latéral de 27 ans, dans l’opération. Un joueur estimé entre 5 et 10 millions d’euros. En cas d’échec du dossier Milinkovic-Savic, Leonardo dispose de plusieurs autres options…

Leonardo maintient le contact pour Pellegrini

Si les négociations pour Sergej Milinkovic-Savic n’aboutissent pas, Leonardo pense à deux autres noms : Lucas Paqueta (Milan AC) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome). Le premier était déjà un sujet de discussions du dernier mercato d’hiver, mais Paris n’a rien tenté officiellement. Pour le second, c’est une opportunité à saisir car le joueur dispose d’une clause libératoire à 30 millions d’euros. Et selon nos informations, Leonardo maintient le contact avec l’entourage du joueur en indiquant que le PSG est toujours intéressé. La piste est donc toujours active. Et elle pourrait également être un plan B au dossier Ismaël Bennacer, l’autre chantier actif de Leonardo. Comme révélé par le10sport.com, Paris a dégainé deux offres pour Bennacer. 30 millions d’euros sur la première proposition, 40 millions d’euros sur la seconde. Pellegrini pourrait être une alternative à Bennacer, Leonardo souhaitant deux nouveaux milieux de terrain cet été…