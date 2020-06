Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour Bakayoko...

Publié le 10 juin 2020 à 16h45 par A.C.

Suivi de près par Leonardo, Tiémoué Bakayoko, pourrait bien faire son retour en Serie A.

Si Leonardo se concentre surtout sur la piste Sergej Milinkovic-Savic, selon nos informations, il n’en délaisse pas pour autant les autres. Nous vous révélions le 29 mai dernier que le directeur sportif du Paris Saint-Germain a une short-list pour renforcer le milieu parisien et Tiémoué Bakayoko en fait partie. Ce dossier n’est toutefois pas simple pour le PSG, qui doit faire face à d’autres clubs intéressés par le milieu prêté à l’AS Monaco, mais également à Chelsea, propriétaire du joueur et pas vraiment enclin à le brader cet été.

Bakayoko, grande priorité du Milan AC