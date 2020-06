Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Des intérêts à l’étranger pour Abdou Diallo…

Publié le 10 juin 2020 à 15h45 par La rédaction

Recruté par le PSG l’été dernier, Abdou Diallo est un profil qui plaît sur le marché européen.

En signant un chèque de 32 millions d’euros pour Abdou Diallo, le PSG a permis à Thomas Tuchel de recruter un défenseur de talents, polyvalent et prometteur. Mais jusqu’à présent, le technicien a peu utilisé l’ancien du Borussia Dortmund. Doublé par une solide concurrence, le joueur de 24 ans attend son heure du côté du PSG. Pendant ce temps, plusieurs clubs étrangers le regardent.

Un départ possible pour le PSG

Selon nos informations, des clubs anglais et allemands se penchent actuellement sur la situation et le profil d’Abdou Diallo. Aucun contact ni offre pour le moment mais des intérêts qui se précisent ces derniers jours. Pour le PSG, le départ d’Abdou Diallo n’est pas à exclure si une belle offre est transmise. En effet, Leonardo souhaite boucler plusieurs départs pour faire entrer de l’argent dans les caisses et permettre l’arrivée de plusieurs recrues. Si son souhait premier est de voir partir des garçons comme Julian Draxler et Ander Herrera, il regardera également les opportunités pour Idrissa Gueye (qui a déjà des propositions en Angleterre) et pour Abdou Diallo.